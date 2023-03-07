Радимов — о Кайо в матче с «Торпедо»: «Безобразная игра бразильца»

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре защитника «Краснодара» Кайо Панталеао в матче 18-го тура РПЛ с «Торпедо». Специалист отметил, что «автозаводцы» первый раз в сезоне забили два мяча.

«Безобразная игра бразильца, которому дают бесконечное количество шансов в «Краснодаре», не оставляет ничего, кроме разочарования. Но есть и плюсы - благодаря его игре Лебеденко побил рекорд Наталушко как автор самого возрастного гола в истории чемпионата», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ и четыре встречи в Кубке России.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо», поединок состоится 11 марта в 19:00 по мск.