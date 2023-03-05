Тукманов: «Торпедо» смотрелось лучше, чем до зимнего перерыва»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался после ничейного результата в матче 18-го тура РПЛ между «автозаводцами» и «Краснодаром» (2:2).

«Торпедо» сегодня смотрелось лучше, чем до зимнего перерыва, они хорошо готовы физически. Плюс не тушевались, это все дало ничейный результат. В «Краснодаре» произошли большие изменения в составе, плюс приехал новый тренер. Все эти факторы, наверное, сегодня повлияли на результат игры», — приводит слова Тукманова Metaratings.

По мнению функционера, новому наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу необходимо время, на строительство команды нужно минимум два-три года.

После 18 туров «Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков. «Краснодар» идет на седьмой строчке, имея в своем активе 26 баллов.