Бородюк: «Хороший результат для «Торпедо»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Итоги игры прокомментировал специалист Александр Бородюк, в прошлом игравший и тренировавший «Торпедо». Он считает ничью в Краснодаре безусловным успехом автозаводцев.

- Ничья — закономерный результат. «Краснодар» имел много моментов, но он не реализовал их, не хватает мастерства в завершающей стадии. «Торпедо» же использовало свои моменты и добилось нужного результата, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».