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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Краснодара» Баньяц назвал самого сложного соперника в чемпионате России

11 Февраля 2023 • 16:20 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал самого сильного соперника по чемпионату России.

23-летний серб выделил московский «Спартак», с которым «быки» в нынешнем сезоне встречались один раз, уступив со счётом 1:4.

«С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у неё много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион», — цитирует Баньяца «РБ Спорт».

Также Баньяц высказался о доминировании «Зенита» в Российской премьер-лиге. По мнению балканского игрока, петербургский клуб имеет в своём составе футболистов топ-класса, но конкурировать с ними можно.   

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. «Краснодар» же с 25 набранными баллами расположился на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Михайло Баньяц
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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