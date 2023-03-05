Кристиан Рамирес: «Мы хотели выиграть»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Итоги игры прокомментировал защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес который признался, что его команда рассчитывала на победу в прошедшей игре, выступая в качестве хозяев поля.

- Конечно, мы хотели выиграть дома. У нас было много шансов, которые мы не реализовали в обоих таймах. Но это футбол, - цитирует игрока издание Rusfootball.info.

В следующем туре «Краснодар» сразится с московским «Динамо», это случится одиннадцатого марта.