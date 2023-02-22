Тукманов: «Геркус – человек «Локомотива», его не приняли болельщики»

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов более подробно прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента «автозаводцев».

«Его уход с поста ожидаем, всё же он больше ассоциируется с «Локомотивом», и я так полагаю, что болельщики его не очень приняли. И, конечно, он никак не связан с заводом и с районом, а также с территорией, на которой базируется клуб «Торпедо», - цитирует Тукманова Rusfootball.

Бывший функционер добавил, что на уходе Геркуса сказался и провальный результат команды, однако здесь речь больше идёт о тренерском штабе.

Илья Геркус оставит свой пост 1 марта. Поговаривают, что на его место придёт Ярослав Савин.