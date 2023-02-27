Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», два клуба из Турции рассчитывают подписать 28-летнего эквадорца до 5 марта, так как к этому дню в Турции закроется продлённое трансферное окно. Турецкие посредники уже вышли на «Краснодар» и представителей футболиста. Однако на данный момент «быки» не заинтересованы расставании с Рамиресом, как минимум до лета.

Действующий контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканца в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «быков» 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.