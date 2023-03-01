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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Краснодара» Рамирес — о матче с ЦСКА: «Мы показали свою работу над ошибками»

01 Марта 2023 • 09:28 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о победе над ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

Эквадорский футболист отметил, что «быки» провели работу над ошибками, благодаря чему и сумели добиться успеха.

«Это только начало второй части сезона. Скоро стартует чемпионат. И нам важно было добиться победы над ЦСКА», — приводит слова Рамиреса Metaratings.

Теперь «Краснодару» предстоит сыграть с победителем 1/4 финала Пути регионов. Жеребьёвка состоится завтра, 2 марта, и начнётся она в 14:30 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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