Защитник «Краснодара» Рамирес — о матче с ЦСКА: «Мы показали свою работу над ошибками»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о победе над ЦСКА (1:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

Эквадорский футболист отметил, что «быки» провели работу над ошибками, благодаря чему и сумели добиться успеха.

«Это только начало второй части сезона. Скоро стартует чемпионат. И нам важно было добиться победы над ЦСКА», — приводит слова Рамиреса Metaratings.

Теперь «Краснодару» предстоит сыграть с победителем 1/4 финала Пути регионов. Жеребьёвка состоится завтра, 2 марта, и начнётся она в 14:30 по московскому времени.