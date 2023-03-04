Непомнящий — о «Торпедо»: Вылет из Кубка России? У команды другие задачи

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал вылет московского «Торпедо» из Кубка России.

«То, что «Торпедо» вылетело из Кубка, это вполне нормально. Потому что командам, которые борются за выживание в РПЛ, сейчас должно быть не до Кубков — у них немного другие задачи», — цитирует Непомнящего Sport24.

Специалист признался, что был удивлен уходу Ильи Геркуса с должности президента клуба, поэтому сейчас он не знает, чего ждать от «Торпедо» в весенней части сезона.

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в чемпионате России, отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков.