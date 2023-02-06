Колыванов: «Торпедо» не найдёт форварда лучше Дзюбы»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал новые слухи о нападающем Артёме Дзюбе и его возможном переходе в «Торпедо».

«Дзюба для «Торпедо» - лучший вариант и нападающего лучше они всё равно не найдут. Здесь всё зависит от желания самого Дзюбы», - цитирует Колыванова Rusfootball.

Специалист добавил, что Дзюба, в случае перехода в «Торпедо», однозначно принесёт пользу команде, но сам игрок, по его мнению, ещё не смирился с тем, что рано или поздно в карьере приходится уходить из больших клубов.

Последним местом работы Дзюбы был турецкий коллектив «Адана Демирспор», в нём россиянин выступал с августа по ноябрь прошлого года.