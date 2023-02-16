Агент Олусегуна: «Летом мы положим на стол «Краснодара» много предложений»

Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о возможном уходе своего клиента из российского клуба.

Ранее сообщалось, что следующим летом 20-летний нигериец может покинуть «Краснодар», так как интерес к нему проявляют французские клубы.

По словам агента, вероятность ухода Олусегуна сохраняется, несмотря на то, что ранее «Краснодар» не смог договориться о трансфере с «Ниццей».

«Что касается ситуации с «Ниццей», многого рассказывать я не могу, скажу лишь, что клубы не договорились по бизнес-вопросам. Но летом всё будет отлично. Мы положим на стол «Краснодара» много предложений», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» 15 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нигерийского футболиста в 1,7 миллиона евро.