Агент: «Уход Олусегуна из «Краснодара» летом действительно возможен»

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему нигерийцу проявляют команды из Франции. Напомним, что в прошлом году Олусегун был близок к переходу в «Ниццу».

«Уход Олакунле из «Краснодара» летом действительно возможен. Интерес от французских клубов? Не могу об этом говорить», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «быков» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость нигерийского футболиста оценивается в 1,7 миллиона евро.