Кавазашвили высказался о будущем Талалаева на фоне ухода Геркуса из «Торпедо»

Бывший вратарь «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Андрея Талалаева на тренерском посту «автозаводцев».

«Обычно тренер работает в связке с руководителем. Как будет у Талалаева с новым президентом — вопрос», — приводит слова участника ЧМ-1970 «Матч ТВ». Напомним, что ранее сегодня стало известно об уходе Ильи Геркуса с поста президента московского «Торпедо».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги столичный коллектив набрал лишь шесть очков, находясь на последней строчке и отставая от зоны спасения на семь баллов. Андрей Талалаев находится на тренерском посту «Торпедо» с октября прошлого года.