Наставник «Краснодара» Ивич хочет выучить русский язык

Рулевой «Краснодара» Владимир Ивич, который только два месяца назад начал работать в российском клубе, заявил на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0), что хочет выучить русский язык.

«Сразу по возвращении со сборов я начал работать над изучением русского языка. Хочу его выучить, так как я работаю в России и уважаю тех людей, благодаря которым я здесь оказался», - говорит тренер.

Владимир Ивич – серб, поэтому особые сложности в изучении другого славянского языка у него вряд ли возникнут. Ранее специалист работал в чемпионатах Греции, Израиля и Англии. Возглавляет «Краснодар» Ивич с начала января 2023 года.