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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Торпедо» оценил тяжесть сборов с Талалаевым

08 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Защитник московского «Торпедо» оценил, насколько тяжело ему даются сборы «автозаводцев» под руководством Андрея Талалаева.

«Я оцениваю тяжесть всего сбора на девять из десяти. С Андреем Викторовичем мне уже приходилось работать, он тогда «Химки» тренировал, те сборы при нём тоже тяжело проходили. Но это дало свои плоды в чемпионате, можете посмотреть, как играли «Химки» тогда. Надеюсь, что и у «Торпедо» получится набрать максимум очков в весенней части сезона», - рассказал Прошкин пресс-службе «Торпедо».

Напомним, что «Торпедо» находится на самом дне турнирной таблицы в РПЛ, клуб набрал всего лишь шесть очков за 17 туров чемпионата России, отставание от спасительного 12 места – 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Егор Прошкин
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