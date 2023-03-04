Алонсо: «Я готов стать лидером «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил о готовности стать новым лидером команды.

Напомним, первую часть нынешнего сезона 30-летний парагваец провёл в бразильском «Атлетико Минейро» на правах аренды.

«Я много руковожу защитой команды? Да, это так. Так получается, что в команде я один из самых опытных футболистов, тренер просит меня об этом. Я готов стать лидером «Краснодара», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «быки» проведут завтра, 5 марта, против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.