Экс-защитник «Краснодара» сравнил Сафонова со стеной

Бывший защитник «Краснодара» Богдан Рейхмен вспомнил свой этап карьеры в стане «горожан», а также игру в команде с одним из лучших голкиперов России прямо сейчас – Матвеем Сафоновым.

«С ним в воротах я чувствовал себя не то, что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена», - цитирует игрока портал Sport24.

Рейхмен добавил, что Сафонов заслуженно стал капитаном «быков», так как это тот голкипер, который даёт заряд всей команде.

23-летний Матвей Сафонов – воспитанник академии «Краснодара», Transfermarkt оценивает россиянина в 15 млн евро.