Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-защитник «Краснодара» сравнил Сафонова со стеной

20 Февраля 2023 • 18:33 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Бывший защитник «Краснодара» Богдан Рейхмен вспомнил свой этап карьеры в стане «горожан», а также игру в команде с одним из лучших голкиперов России прямо сейчас – Матвеем Сафоновым.

«С ним в воротах я чувствовал себя не то, что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена», - цитирует игрока портал Sport24.

Рейхмен добавил, что Сафонов заслуженно стал капитаном «быков», так как это тот голкипер, который даёт заряд всей команде.

23-летний Матвей Сафонов – воспитанник академии «Краснодара», Transfermarkt оценивает россиянина в 15 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Богдан Рейхмен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
19:04 · Россия. Премьер-лига
Джикия – о Промесе: «Спокоен за его состояние, он профессионал»
18:55 · Кубок России
Ширко: «Дзюба будет сверхнастроен на «Спартак»
18:40 · Россия. Первая лига
Два клуба Первой лиги не доиграли контрольный матч из-за потасовки
18:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Краснодара» сравнил Сафонова со стеной
18:12 · Россия. Первая лига
«Уфа» усилилась воспитанником ЦСКА
18:05 · Кубок России
Сенников – об игре с «Локомотивом»: «На данный момент явный фаворит — «Спартак»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Лучше всех рыбу ловит Набабкин»
17:47 · Кубок России
Быстров: «Проигрыш футболистов Зенита в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко – об «Урале»: «Все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку»
17:19 · Кубок России
Кечинов – о Фонбет Кубке России: «У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит»
17:02 · Кубок России
Алдонин: «В Кубке постоянно происходят сюрпризы»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян: «Сейчас самое время Сперцяну переходить в европейский чемпионат»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Гораздо лучше покупать игроков из Южной Америки и Африки, чем из России»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Дзюба всем будет доказывать, что ещё может играть на высоком уровне»
15:52 · Кубок России
Сёмин ждёт неожиданностей от матча «Локомотив» — «Спартак»
Все новости
Рекомендуем