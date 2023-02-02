Талалаев: «В отличие от некоторых, Лисакович держит слово»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался об отказе Виталия Лисаковича переходить в состав «автозаводцев».

«Импонирует такая позиция игрока. Он считает, что имел отношение к вылету «Рубина» и обязан остаться, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ. В отличие от некоторых, держит слово», — цитирует известного специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о нежелании казанцев отпускать нападающего, который хочет вернуть команду в элиту российского футбола. Действующий контракт Лисаковича с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает белорусского форварда в 1,5 миллиона евро.