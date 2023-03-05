Колыванов поздравил Лебеденко

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Игорь Лебеденко, автор второго мяча, в этом матче установил новый рекорд чемпионатов России. С этим его поздравил Игорь Колыванов - известный в прошлом российский футболист, а ныне тренер. В то же время он считает, что команде мало помогают ничьи - нужны победы.

- Хотелось бы поздравить Лебеденко с голом в ворота «Краснодара». Можно ли сказать, что ничья для «Торпедо» сродни победе? Им нужно набирать очки в чемпионате, а ничья по большому счету скачка вверх не сделала, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».