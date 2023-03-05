Талалаев: «У нас подошли ряд игроков, которых как раз готовили к этой встрече»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Несколько слов о предстоящей встрече. Насколько она важна? Все-таки в РПЛ это первый матч в этом году.

- Начало чемпионата всегда важно. Как стартуешь, так обычно и проходит вся часть. Играем на прекрасном стадионе с хорошим соперником, хорошая атмосфера, вчера приезжали, потренировались. У нас подошли ряд игроков, которых как раз готовили к этой игре. Поэтому надеюсь, всё будет интересно.

- Насколько способна сказаться та дорога, которую в последнее время преодолевает «Торпедо»? Это и матч с «Акроном». Это и «Краснодар». Сюда вы добирались порядка 19 часов.

- А чего заранее закладываться? Давайте посмотрим на игру, а после этого будем обсуждать. Есть фактологический разбор, а есть причинный. Причинный - это когда ты ищешь причины что получилось, а что не получилось. Пока я вижу команду, которая хочет выйти играть с «Краснодаром», хорошей командой, у которой есть игроки за 5, 8, 12 миллионов. Дай бог, чтобы это желание воплотилось в хороший футбол.