Талалаев: «Рассчитывали на качественное усиление, но руководство подводит»

Наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о зимних новичках своего клуба.

«Мы рассчитывали на качественное пополнение, но, к сожалению, руководство пока подводят. Тех игроков, которых нам обещали, просто нет - обходимся внутренними резервами. У нас есть пять новичков, которые втягиваются. Мне нравится, как они работают», - цитирует Талалаева «Матч-ТВ».

Ранее в «Торпедо» пришёл лучший бомбардир астраханского «Волгаря» из Первой лиги – Илья Стефанович.

Напомним, что «Торпедо» - абсолютный аутсайдер РПЛ, «черно-белые» занимают последнее место в турнирной таблице лиги – у клуба лишь шесть набранных очков после 17 летне-осенних туров. Да и соперник в первом матче после возобновления сезона в РПЛ не самый удобный – «Краснодар». Матч намечен на 5 марта.