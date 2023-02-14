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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Рассчитывали на качественное усиление, но руководство подводит»

14 Февраля 2023 • 23:03 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о зимних новичках своего клуба.

«Мы рассчитывали на качественное пополнение, но, к сожалению, руководство пока подводят. Тех игроков, которых нам обещали, просто нет - обходимся внутренними резервами. У нас есть пять новичков, которые втягиваются. Мне нравится, как они работают», - цитирует Талалаева «Матч-ТВ».

Ранее в «Торпедо» пришёл лучший бомбардир астраханского «Волгаря» из Первой лиги – Илья Стефанович.

Напомним, что «Торпедо» - абсолютный аутсайдер РПЛ, «черно-белые» занимают последнее место в турнирной таблице лиги – у клуба лишь шесть набранных очков после 17 летне-осенних туров. Да и соперник в первом матче после возобновления сезона в РПЛ не самый удобный – «Краснодар». Матч намечен на 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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