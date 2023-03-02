Сперцян: «Я скучаю по Черникову»

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил надежду на то, что в скором времени полузащитник команды Александр Черников, получивший травму в сентябре прошлого года, сможет вернуться на поле.

«Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Черников провёл в составе «быков» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 5 марта против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.