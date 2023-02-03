Сафонов рассказал об адаптации к новому тренеру Иличу

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об адаптации нового наставника «быков» Владимира Ивича.

«Пока тренер не совсем понимал, какую нагрузку давать. Поговорили с ним и сказали, что можно давать нам больше нагрузок. Думаю, основное, что должно было произойти при притирке, уже произошло. Полагаю, сейчас дело пойдёт проще», — приводит слова голкипера российской национальной команды издание «РБ Спорт». Сафонов отметил, что всегда после назначения нового специалиста есть непонимание того, как при нём будет играть команда. По словам Матвея, адаптация к тренеру уже прошла.

Напомним, что Владимир Ивич стал наставником «Краснодара» после завершения первой части сезона, которую «быки» окончили на восьмом месте.