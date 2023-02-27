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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Торпедо» Журавлёв: «Впереди 13 матчей, может быть, все сейчас выиграем»

27 Февраля 2023 • 20:00 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Защитник абсолютного аутсайдера РПЛ, московского «Торпедо» Юрий Журавлёв оценил турнирное положение своего клуба в преддверии возобновления чемпионата России. Напомним, что в первые весенние выходные «автозаводцы» сыграют на выезде с непростым соперником – «Краснодаром» Владимира Ивича. Матч запланирован на воскресенье, это 5 марта.

«Впереди еще 13 игр. Может быть, мы все матчи сейчас выиграем? Всё может быть. Главное — верить в себя. Футболистам надо верить в их дело», - цитирует Журавлёва «РБ Спорт».

Напомним, что после прошедших в РПЛ 17 туров «Торпедо» - абсолютный аутсайдер лиги, набравший всего шесть очков и одержавший одну единственную победу. Возглавляет команду российский специалист Андрей Талалаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Журавлёв
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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