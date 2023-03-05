Мозес: «После второго гола расслабились»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Нападающий «Краснодара» Мозес признался, что его команда чересчур уверовала в победу после того, как вышла вперед в середине второго тайма, за что и была наказана свежеиспеченным рекордсменом чемпионата Игорем Лебеденко - именно он сравнял счет.

- После второго гола мы расслабились, подумали, что уже закончили. Это была наша ошибка, но никого не нужно в ней винить, - заявил Мозес, слова которого цитирует Rusfootball.info.