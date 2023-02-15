Олусегун может покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун может покинуть российский клуб следующим летом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Краснодар» будет готов отпустить 20-летнего нигерийца за 6-8 миллионов евро. Интерес к Олусегуну проявляют французские клубы. Ранее сообщалось, что нигериец мог продолжить карьеру в «Ницце» или «Лансе».

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 1,7 миллиона евро.

В этом сезоне форвард провёл в составе «быков» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.