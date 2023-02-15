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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хуниор Алонсо: «Ивич — тренер, которому нравится футбол на половине поля соперника»

15 Февраля 2023 • 12:17 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о работе под руководством сербского тренера Владимира Ивича, возглавившего «быков» 4 января нынешнего года.

По словам парагвайца, Ивич — тренер, который любит играть на половине поля соперника и много владеть мячом. Алонсо подчеркнул, что в настоящий момент футболисты стараются привыкнуть к идеям наставника.

«Ивич — это тренер, которому нравится футбол на половине поля соперника, постоянный прессинг, владение мячом. Для кого-то это может быть чем-то новым, нам нужно привыкнуть к его футболу и войти в чемпионат сплочённой командой», — цитирует Алонсо РИА Новости.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 25 очков и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. От лидирующей тройки «быки» отстают на 10 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Хуниор Алонсо
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