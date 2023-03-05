Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Штанги Кади и отменённый гол: «Краснодар» так и не смог дожать «Торпедо»

05 Марта 2023 • 18:32 Комментировать
Краснодар
2:2
Торпедо Москва
окончен

«Краснодар» с «Торпедо» снова выдали результативный поединок. Команды соперничали в рамках первого весеннего тура РПЛ. Уже на первых минутах прошла передача справа от Давида Караева, и Илья Стефанович переправил мяч в дальний угол, открыв счет. «Быки» ответили прорывом Кобнана Мозеса, который сыграл на Кади, а тот первым касанием пробил в цель, но гол отменяется из-за игры рукой. Кади снова был на острие, вот только опаснейщий удар пришелся в перекладину. Концовка первого тайма осталась за командой Владимира Ивича, но мяч упорно не шел в сетку.

После перерыва Ильзат Ахметов по лицевой линии промчался к штанге и отдал под удар Сергею Петрову - 1:1. Кади в который раз зарядил в верхнюю штангу, а вот Джон Кордоба хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером. Достаточно быстро «Торпедо» отыгралось, после удобной скидки под удар Игорь Лебеденко поразил ворота - 2:2.

«Торпедо» прервало череду поражений и набрало седьмое очко в сезоне, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Краснодар2:2Торпедо Москва
  9'Стефанович Илья (0:1)
(1:1) Петров Сергей62'  
(2:1) Кордоба Джон70'  
  78'Лебеденко Игорь (2:2)
Сафонов МатвейАлонсо ХуниорКайо ПанталеаоРамирес КристианПетров СергейКади  45' 90' (Черников Александр ( 90') Баньяц МихайлоСперцян ЭдуардКордоба Джон  40'Ахметов Ильзат 74' (Олусегун Олакунле ( 74') Кобнан Мозес  12' 74' (Ионов Алексей ( 74')
Запасные: Жилкин ГригорийБатчи ЖоауАгкацев СтаниславЛенини ПинаСорокин ЕгорКривцов НикитаКокшаров АлександрЛитвинов Вячеслав
Довбня АлександрКутепов Илья  18' 72' (Лебеденко Игорь ( 72') Журавлёв ЮрийРоганович Боян  12'Юзепчук РоманНетфуллин РавильШляков ЕвгенийЕнин Иван 34' (Кожемякин Олег ( 34') Рейна Йорди 66' (Савич Игор ( 66') Караев Давид 73' (Жажа Коэльо ( 73') Стефанович Илья 72' (Прошкин Егор ( 72')
Запасные: Чурич МариоБабурин ЕгорТурищев МаксимОрехов Александр
05 марта. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.86 3.70 4.30
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
2
1.45 4.80 7.00
Видео
05.03.23 в 19:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.75 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
18:48 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко установил новый рекорд чемпионатов России
18:47 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: «Игру нельзя записать в актив, конечно, блин, все расстроены»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Крылья Советов» заслуживали большего в матче с «Динамо»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат прокомментировал ситуацию с Fan ID
18:26 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Крылья Советов» не заслуживали поражение»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи», в нём есть дебютант
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Меня выгонят из клуба»: Вратарь «Крыльев» Фролов не захотел говорить о Fan ID
18:13 · Россия. Премьер-лига
Павел Мелёшин уверен, что у «Спартака» остались шансы на чемпионство
18:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: В первом тайме казалось, что «Крылья» не проиграют «Динамо»
17:57 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» отбегали без моментов и голов
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Селюк считает, что Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России
17:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Дзюбе: «Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» дожало «Крылья Советов» - видео видео
17:21 · Россия. Премьер-лига
Фомин — об игре с «Крыльями Советов»: «Недопустимо так играть при своих болельщиках»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Йоканович объяснил ранние замены Маричаля и Кутицкого
Все новости
Рекомендуем