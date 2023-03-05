Штанги Кади и отменённый гол: «Краснодар» так и не смог дожать «Торпедо»

«Краснодар» с «Торпедо» снова выдали результативный поединок. Команды соперничали в рамках первого весеннего тура РПЛ. Уже на первых минутах прошла передача справа от Давида Караева, и Илья Стефанович переправил мяч в дальний угол, открыв счет. «Быки» ответили прорывом Кобнана Мозеса, который сыграл на Кади, а тот первым касанием пробил в цель, но гол отменяется из-за игры рукой. Кади снова был на острие, вот только опаснейщий удар пришелся в перекладину. Концовка первого тайма осталась за командой Владимира Ивича, но мяч упорно не шел в сетку.

После перерыва Ильзат Ахметов по лицевой линии промчался к штанге и отдал под удар Сергею Петрову - 1:1. Кади в который раз зарядил в верхнюю штангу, а вот Джон Кордоба хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером. Достаточно быстро «Торпедо» отыгралось, после удобной скидки под удар Игорь Лебеденко поразил ворота - 2:2.

«Торпедо» прервало череду поражений и набрало седьмое очко в сезоне, соперник - седьмой.