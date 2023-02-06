«Торпедо» вернётся к идее подписать Дзюбу перед закрытием трансферного окна

Московское «Торпедо» может вернуться к идее подписания Артёма Дзюбы перед закрытием трансферного окна, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

На это, по информации портала, указывают два фактора. Первый – то, что Дзюбе до сих пор не удаётся найти себе новый клуб. Второй – «автозаводцам» по-прежнему необходимо усилить атаку, так как покупка форварда «Волгаря» Стефановича проблему не решит.

Напомним, что трансферное окно в России закроется более чем через две недели – 22 февраля. Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и испытывает огромные проблемы с реализацией моментов.