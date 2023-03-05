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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов похвалил Лебеденко за гол в ворота «Краснодара»

05 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Краснодар
2:2
Торпедо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о голе форварда «Торпедо» Игоря Лебеденко в ворота «Краснодара» (2:2). 39-летний нападающий отметился забитым мячом в матче 18-го тура РПЛ и стал самым возрастным автором гола за всю историю чемпионатов России.

«Молодец, конечно, раз забивает в таком возрасте. Весь матч ему на поле провести тяжело, а вот на замене Лебеденко как раз хорош: он обладает мастерством и может забить мяч», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

В сезоне-2022/23 Лебеденко принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В 19-м туре «Торпедо» примет на своем поле «Урал», поединок состоится 11 марта в 14:00 по мск.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов Игорь Лебеденко
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