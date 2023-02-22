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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков поздравил «Краснодар» с юбилеем

22 Февраля 2023 • 17:17 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поздравил «Краснодар» с 15-летием, высказавшись о важности клуба для отечественного футбола.

«С точки зрения организации «Краснодар» - это шаг вперед в нашем футболе. У них близко к идеальному развита инфраструктура. Есть свой стадион, своя тренировочная база, своя академия, стабильное финансирование. Это все хороший ориентир для российского футбола. И само по себе создание и существование «Краснодара» в этом смысле - заметная веха», — заявил функционер в интервью изданию«РБ Спорт».

По словам эксперта, «быки» являются маяком, на который можно ориентироваться. Тем не менее Колосков напомнил, что мечта Сергея Галицкого об игре своих воспитанников не смогла стать реальностью, отметив, что она может являться лишь утопией.

Футбольный клуб «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. За 12 лет в Российской премьер-лиге «быки» трижды брали бронзу чемпионата, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вячеслав Колосков Сергей Галицкий
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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