Тарханов: «Торпедо» будет очень сложно выбраться из этой ситуации»

Известный футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о шансах столичного «Торпедо» на сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

«Всё-таки «Торпедо» будет очень сложно выбраться из этой ситуации. У них только шесть очков, а осталось 13 игр. Это очень мало», - приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Специалист заявил, что для того, чтобы удержаться в элитном дивизионе российского футбола, «автозаводцам» необходимо набирать не менее 20 баллов.

Свой ближайший матч в рамках российского чемпионата «чёрно-белые» проведут в воскресенье, пятого марта, с «Краснодаром». Начало игры в 16:30.