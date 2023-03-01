Олусегун: «Краснодар» может конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»

Форвард «Краснодара» Оланкуле Олусегун оценил возможность «быков» конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в Российской премьер-лиге.

«Краснодару» необходимо становиться лучше и добиться гораздо большего, чем то, что есть сейчас. Можем конкурировать со «Спартаком», «Зенитом»? Думаю, да. В этом нет ничего такого, мы примерно все на одном уровне. Просто надо быть командой и стараться выигрывать каждый матч» — заявил нападающий коллектива РПЛ, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

Также нигериец рассказал, что ставит своей целью попадание в пятёрку лучших бомбардиров Премьер-лиги. Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Оланкуле Олусегун стал автором четырёх забитых мячей в 13 матчах.