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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мовсисян: «Сейчас самое время Сперцяну переходить в европейский чемпионат»

20 Февраля 2023 • 16:45 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет нидерландский ПСВ. По мнению Мовсисяна, Сперцян сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате.

«Мне кажется, сейчас самое время ему переходить в европейский чемпионат. Самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать ещё сильнее», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юра Мовсисян Эдуард Сперцян
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