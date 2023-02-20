Мовсисян: «Сейчас самое время Сперцяну переходить в европейский чемпионат»

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет нидерландский ПСВ. По мнению Мовсисяна, Сперцян сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате.

«Мне кажется, сейчас самое время ему переходить в европейский чемпионат. Самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать ещё сильнее», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.