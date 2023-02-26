Талалаев: Если Геркус захочет, то сам назовёт причину ухода из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев ответил на вопрос о причине ухода Ильи Геркуса с должности президента команды.

«Этот вопрос к нашим руководителям, так как не я это инициировал. Как влияет? За четыре месяца моей работы в «Торпедо» слишком много всего меняется. Поэтому без комментариев. Если он захочет, то сам все расскажет», — передает слова Талалаева «Чемпионат».

Напомним, Геркус пришел в «Торпедо» в июле прошлого года и через месяц занял пост президента клуба. 1 марта он освободит свою должность.

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.