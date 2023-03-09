Селюк: «15 миллионов евро — слишком много за Сперцяна»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной стоимости полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян – хороший футболист, сейчас он здорово играет. Но я думаю, что 15 миллионов евро — слишком много за него. Он не стоит таких денег, не думаю, что за него так просто выложат эту сумму. Но всё возможно», — заявил Селюк в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, армянскому хавбеку необходимо уезжать в Испанию, однако в тот клуб, который не будет полагаться на силовой стиль футбола. По его мнению, именно Ла Лига может стать хорошим трамплином для полузащитника.

Напомним, что Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Ранее появилась информация о готовности руководства «быков» продать своего лидера за 15 миллионов евро, которые прописаны в контракте как сумма отступных.