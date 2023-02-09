Талалаев рассказал о сильных сторонах новичка «Торпедо» Стефановича

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о подписании экс-нападающего «Волгаря» Ильи Стефановича.

Напомним, что 26-летний футболист перешёл в московский клуб 3 февраля. Сумма трансфера составила 144 тысячи евро. Талалаев выразил уверенность в том, что новобранец поможет «автозаводцам» в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, это один из самых комплексных нападающих Первой лиги, он многое может. Неплохо играет головой, есть скорость, цепляется за мяч. При этом он не находится в оптимальной форме», — цитирует Талалаева Metaratings.

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Волгарь» 20 матчей и забил восемь голов.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.