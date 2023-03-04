Тихонов: «Судя по всему, «Торпедо» прекратило уже какую-либо турнирную борьбу»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Торпедо».

Напомним, что после 17 туров московская команда расположилась на последнем 16-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков. По мнению Тихонова, в предстоящей встрече «быки» имеют отличную возможность выбраться из эмоциональной ямы за счёт матча против команды, которая уже ни на что не претендует.

«Краснодар» крайне неудачно провёл две встречи в Кубке с ЦСКА. Но на счастье «быков», им представляется отличный шанс выбраться из эмоциональной ямы за счёт «Торпедо», которое, судя по всему, прекратило уже какую-либо турнирную борьбу», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Торпедо» состоится завтра, 5 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.