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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Абсолютно не удивляет то, что происходит в «Торпедо»

01 Марта 2023 • 13:47 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Бывший защитник «Торпедо» Роман Шишкин высказался о текущей ситуации в московском клубе.

Шишкин признался, что не удивлён происходящим сейчас в «Торпедо», так как ранее этот клуб некрасиво обошёлся и с ним.   

«Когда уходил оттуда, президент сказал, что это тренерское решение и причин он не знает. Это точно президентский ответ? Были ощущение, что люди специально валят всё друг на друга, чтобы привести своих игроков», — цитирует Шишкина «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 5 марта против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Роман Шишкин
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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