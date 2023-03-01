Шишкин: «Абсолютно не удивляет то, что происходит в «Торпедо»

Бывший защитник «Торпедо» Роман Шишкин высказался о текущей ситуации в московском клубе.

Шишкин признался, что не удивлён происходящим сейчас в «Торпедо», так как ранее этот клуб некрасиво обошёлся и с ним.

«Когда уходил оттуда, президент сказал, что это тренерское решение и причин он не знает. Это точно президентский ответ? Были ощущение, что люди специально валят всё друг на друга, чтобы привести своих игроков», — цитирует Шишкина «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 5 марта против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.