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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко: «Новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов»

17 Февраля 2023 • 10:05 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о спортивных журналистах.

39-летний футболист отметил, что старается всегда отвечать на вопросы прессы в микст-зонах, несмотря на то, что порой это бывает не очень приятно.

«Вообще стараюсь останавливаться, пусть даже новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов. И телефоны, направленные прямо в лицо, иной раз бесят», — цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

Свой следующий официальный матч «автозаводцы» проведут 26 февраля против «Акрона» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 12:00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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