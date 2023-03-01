«Мои мысли связаны только с «Краснодаром» — Сперцян

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба.

«Это слухи. Я стараюсь не читать их. Если попадается, конечно, просматриваю, но ничего не знаю об этом. Я здесь и мои мысли связаны только с «Краснодаром», — приводит слова Сперцяна Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы несколько европейских клубов, но Сперцян решил доиграть сезон в РПЛ.