Ивич: «Буквально на следующий день после прошлого матча мы уже начали тренировки, готовясь к «Торпедо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Насколько сложной будет сегодняшняя встреча? Все-таки в соперниках тот клуб, которому кровь из носу нужно набирать очки?

- Игра будет на самом деле непростая, но мы готовили себя к этому матчу. Буквально на следующий день после прошлого матча мы уже начали тренировки. Мы на самом деле против «Торпедо» готовились играть. А по поводу того, как мы будем играть, мы будем стараться играть компактно. Будем играть так, как в предыдущих матчах, максимально выкладываться, максимально стараться, и наша цель - это три очка.