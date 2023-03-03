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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абрамов: «Торпедо» вылетит из Премьер-лиги» эксклюзив

03 Марта 2023 • 10:40 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Бывший форвард «Торпедо» Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не верит в спасение «автозаводцев» по итогам сезона.

- Какое место займет «Торпедо» в этом чемпионате?

- Вылетит. Слишком большой отрыв даже от зоны стыковых матчей и командами ФНЛ. Очень обидно, что такой клуб не может никак вернуться к нормальной жизни и игре.

- Разве 7 очков – это большой отрыв?

- К сожалению, да.

- Но ведь до конца еще 13 туров!

- Может быть, для ЦСКА этой дистанции достаточно, чтобы отыграть такой отрыв. Но вы же видели, как играет нынешнее «Торпедо». Если они за 17 матчей набрали всего шесть очков, сколько тогда смогут набрать в 13 матчах?

Валерий Абрамов играл в «Торпедо» с 1969 по 1975 год и становился обладателем Кубка СССР.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Валерий Абрамов
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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