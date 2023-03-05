«Краснодар» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Торпедо Москва
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Протокол игры
|9'Стефанович Илья (0:1)
|(1:1) Кади24'
Сафонов Матвей•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Рамирес Кристиан•Петров Сергей•Кади•Баньяц Михайло•Сперцян Эдуард•Кордоба Джон•Ахметов Ильзат•Кобнан Мозес 13'
05 марта. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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