Сафонов: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

23-летний Сафонов отметил, что с уважением относится к многолетнему лидеру «армейцев», но не считает, что быть как Акинфеев — это предел мечтаний.

«Когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?» Я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть, как будет, если сделать по-другому», — цитирует Сафонова YouTube-канал «Коммент.Биги».

В текущем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «быками» рассчитан до лета нынешнего года.