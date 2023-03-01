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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник «Краснодара» Алонсо рассказал о беседе с Галицким

01 Марта 2023 • 12:09 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о беседе с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — заявил парагвайский футболист «быков» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Алонсо перешёл в клуб Российской премьер-лиги в январе 2022 года за восемь миллионов евро из бразильского «Атлетико Минейро», в марте вернувшись в бывший клуб на правах аренды. В футболке «Краснодара» парагваец провёл две встречи в рамках Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Хуниор Алонсо
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