Краснодар - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Торпедо» провалило первую часть сезона, не проиграв лишь в четырёх матчах, и только чудо поможет команде остаться в элите. Для такого расклада нужно постоянно побеждать, и лучше начинать в игре с «Краснодаром» на выезде. «Быки» только ищут свою игру под руководством нового тренерского штаба, и ЦСКА в Кубке указал на их слабые места. Правда, эксперты совсем не верят в успех «автозаводцев» в этой паре.

Проверим расклады в 16:30 на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 8 Croatia и Arena Sport 6 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Краснодара» - букмекера WinLine.