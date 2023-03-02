​Хуниор Алонсо назвал цель «Краснодара» на весну

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо высказался о цели «Краснодара» на весеннюю часть сезона 2022/2023.

«Цель «Краснодара» на остаток сезона - это поменять настрой команды и подходить агрессивнее к каждой игре», - высказался Алонсо, чьи слова приведены на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч РПЛ краснодарцы проведут в воскресенье, 5 марта. Команда Владимира Ивича будет принимать московское «Торпедо».

Хуниору Алонсо 30 лет. В прошлом году он выступал за «Атлетико» Минейро в Бразилии на правах аренды.