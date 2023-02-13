Олусегун — о сорвавшемся переходе в «Ниццу»: «Думал: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о своём сорвавшемся переходе в «Ниццу», который мог произойти в прошлом году.

20-летний нигериец заявил, что переход не состоялся из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях сделки. По словам Олусегуна, сам он очень хотел выступать в чемпионате Франции, где мог бы выходить на поле против звёзд «ПСЖ» — Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

«Я пробыл в «Ницце» всего две недели: работал с первой командой, запомнил капитана Данте. Я готов был остаться, но в чём-то не сошлись по условиям, и в итоге агент сказал «нет», — цитирует Олусегуна Sport24.

В текущем сезоне нигерийский форвард провёл за «Краснодар» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,7 миллиона евро.