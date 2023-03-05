Нетфуллин: «Рано обольщаться»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Итоги игры прокомментировал полузащитник московского клуба Равиль Нетфуллин, который доволен, но, в то же время, призывает одноклубников не обольщаться, так как команда находится в очень сложной турнирной ситуации.

- Но учитывая, как складывался матч, думаю, что это очко - некий шажок для нас. Плюс мы забили два мяча, что с нами редко случалось в этом сезоне. Частично мы рады, но не стоит обольщаться., - цитирует футболиста Rusfootball.info.